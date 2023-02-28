Фонд гарантування почне виплату компенсацій вкладникам банку російського горілчаного магната

Із 1 березня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ "Банк Форвард" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Кошти вкладникам банку за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 7 лютого 2023 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 7 лютого 2023 року, йдеться в повідомленні Фонду.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Дистанційні виплати здійснюють чотири банки-агенти: "Приватбанк", "Укргазбанк", банк "Південний" та "ПУМБ".

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого із банків-агентів вкладникам необхідно звернутися до обраного відділення банку-агента з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Як повідомлялося, на початку лютого правління Національного банку ухвалило рішення віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних.

Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до нього застосовані персональні санкції.

Як повідомлялось, за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.

Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдингу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися $500 млн – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.