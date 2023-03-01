OnlyFans зобов’язали сплачувати більше податків у ЄС

Онлайн-платформа OnlyFans програла в справі щодо сплати податків, яку розглядав Суд Європейського Союзу – він зобов’язав її сплачувати податок на додану вартість з усієї суми, сплаченої підписником, а не лише з 20% збору.

Суд постановив, що платформа, з точки зору оподаткування, є "постачальником послуг" відповідно до Директиви про ПДВ, навіть якщо вона діє як посередник для іншої особи, пише Politico.

Рішення Суду Євросоюзу відповідає ухвалі британського суду, який зобов’язав компанію-власника OnlyFans – Fenix – сплатити до британської податкової служби ПДВ з доходів за 2017-2020 роки. Тоді суд звернувся до Суду ЄС для роз’яснень, адже на момент розгляду позову тривав перехідний період Brexit.

Судді заявили, що припущення про те, що платформа несе відповідальність за сплату ПДВ з усіх доходів, можна спростувати, "якщо платник податку прямо вказує цього постачальника як постачальника та якщо це випливає з договірних угод між сторонами".