Доходи "Укртелекому" Ахметова впали за рік війни на 15%

За результатами 2022 року загальний дохід АТ "Укртелеком" склав майже 5,6 млрд грн, що на 15% менше, ніж у попередньому році.

Як ідеться в повідомленні компанії, EBITDA склала понад 1,2 млрд грн. Маржа EBITDA знизилася на 5,9 в.п. і склала 22,4%.

Капітальні інвестиції за 2022 рік становили понад 530 млн грн. Додаткові операційні та інвестиційні витрати, спричинені воєнною агресією РФ, склали понад 140 млн грн. У 2022 році "Укртелеком" сплатив понад 1,4 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

За попередніми оцінками, загальні руйнівні наслідки російської агресії для "Укртелекому" сягають 2 млрд грн, що переважно зумовлено економічним знеціненням операційних активів та втратою активів на тимчасово окупованих територіях на суму понад 600 млн грн. Крім того, внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 200 будівель компанії, а близько 40 – повністю зруйновано.

Протягом року доходи від комерційної оренди нерухомості, що вивільнена завдяки модернізації мережі, зменшилися майже на 18% у порівнянні з попереднім роком і склали понад 372 млн грн. Головним чинником цього зменшення стала втрата низки об’єктів нерухомості у тимчасово окупованих населених пунктах та руйнування внаслідок ракетних обстрілів.

З початку повномасштабної війни з російським агресором "Укртелеком" відновив надання послуг у понад 1200 населених пунктах для більш ніж 350 тис. домогосподарств, реконструював понад 130 кілометрів зруйнованих ліній зв’язку.

Інтернет-доступ наразі забезпечено на рівні 87% населених пунктів національного покриття компанії станом на 24 лютого 2022 року. Послуги надаються у всіх областях, крім тимчасово окупованих населених пунктів Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Загалом база користувачів оптичного інтернету компанії зросла на 16,2% порівняно з попереднім роком, що забезпечило зростання доходів у цьому сегменті на 27%.

Як повідомлялося, на початку 2023 року "Укртелеком" запровадив мережу з близько 700 безкоштовних публічних Wi-Fi-зон у п'яти містах: Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків, де кілька років тому в рамках модернізації інфраструктури було встановлено вуличні телеком шафи.