Кабмін розпочав реформу мережі лікарень

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 28 лютого, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити третій етап медичної реформи, який передбачає зміну підходів до визначення госпітальних округів та формування мережі медзакладів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує пресслужба МОЗ.

"Саме через третій, так званий інфраструктурний, етап медичної реформи ми намагаємось реалізувати досягнення трьох ключових індикаторів — забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дозволять нам також визначати і пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я", – прокоментував рішення уряду очільник МОЗ.

За його словами, цей етап реформи має забезпечити якісну роботу лікарень спроможної мережі.

"Потрапляючи в них, пацієнт зможе бути впевнений, що його доставили саме в той медзаклад, який відповідає його стану та хворобі, що в лікарні є необхідні фахівці та обладнання, аби надати йому якісну медичну допомогу", – пояснив Ляшко.

Очікується, що реалізація реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та дороговартісне обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу.

Відповідно до постанови уряду, обласні військові адміністрації впродовж двох місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який буде переглядатися раз на 3 роки.

Наразі реформа розпочнеться на території 18 областей та у місті Київ. У реформі на даний момент задіяні ті території, де не ведуться активні бойові дії. Зокрема, реформа не втілюватиметься у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим.