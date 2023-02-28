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Україна підпише угоду про митну допомогу з Мексикою

мексика

Кабінет міністрів схвалив проєкт розпорядження президента України "Про уповноваження Сергія Марченка на підписання угоди між Україною та Мексиканськими Сполученими Штатами про взаємну адміністративну допомогу в митних справах" та проєкт відповідної угоди.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, проєктом угоди передбачено надання взаємної адміністративної допомоги митними органами України та Мексики з метою:

  • припинення митних правопорушень;
  • безпеки міжнародної торгівлі;
  • обчислення мита, інших податків та платежів відповідно до митного законодавства.

На підписання угоди уповноважується міністр фінансів України Сергій Марченко.

Із виданням розпорядження та підписанням його президентом України будуть виконані внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання угоди.

Автор: 

Мексика (53) угода (216) Марченко Сергій (252)


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Це "успіх". Дивно, чому Віслюк вще не закварталив цю "новину".
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01.03.2023 00:10 Відповісти
п. 3: Україна не може без допомоги Мексики обчислити мито та інші податки та платежі відповідно до митного законодавства?))) Законодавство спростити не думали ? Синки держиморд вже готуються з'їздити в Мексику "у відрядження" за державний кошт в рамках такої важливої угоди, еге-ж ?
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01.03.2023 07:39 Відповісти

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