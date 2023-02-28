Мінцифри запустить перевірку будівельної документації на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації планує запуск бета-тестування автоматичної перевірки будівельної документації на порталі "Дія" під час подання заявки на отримання дозволу на будівництво.

"Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати дозвіл на будівництво за новою процедурою, яка допоможе уникнути помилок, зекономить час та нерви. Розпочинаємо запис на бета-тест. Тестувальниками можуть стати фізичні та юридичні особи – замовники будівництва, які планують отримати дозвіл на початок будівельних робіт або внести зміни у вже зареєстрований дозвіл (об’єкти СС2 та СС3)", – написав віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше майже 50% заявок за цією послугою отримували відмови. Часто через технічні помилки, яких не помітили заявники.

"За новою процедурою під час заповнення заявки відбуватиметься автоматична перевірка відомостей у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Якщо заявники припустилися помилок, вони отримають сповіщення ще до того, як відправлять документи на розгляд в органи будівельного контролю. Це зменшить кількість відмов у рази", – пояснив Федоров.

Також більше не потрібно буде завантажувати скан-копії десятків документів, якщо проєктну документацію вже створено в е-системі будівництва. Достатньо знати її номер – і всі відомості підвантажаться автоматично.

Федоров також зазначив, що антикорупційний та економічний ефект від цифровізації будівельних послуг наразі складає понад 11,2 млрд грн.