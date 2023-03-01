Введення в експлуатацію квартир за минулий рік зменшилося на 39%, – Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2022 року скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком – до 7,11 млн кв. м.

Як повідомила Державна служба статистики, у містах у 2022 році введено в експлуатацію 4,75 млн кв. м житла (66,8% загального обсягу), у сільській місцевості – 2,36 млн кв. м. При цьому 39,1% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 60,7% – у будинках із двома та більше квартирами, менше 0,1% – у гуртожитках, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 92,5 тис. квартир, що на 38,9% менше ніж у 2021 році. При цьому у містах запроваджено 68,9 тис. квартир, у селах – 23,6 тис. квартир.

За підсумками 2022 року найбільше житла введено у Київській (1,46 млн кв. м, 20,5% загального обсягу), Львівській (720,5 тис. кв. м, 10,1%), Одеській (694,3 тис. кв. м, 9,8%), Івано-Франківській (493,2 тис. кв. м, 6,9%) та Вінницькій (404,5 тис. кв. м, 5,7%) областях та Києві (908 тис. кв. м, 12,8%).

Відповідно до статданих, зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано у Вінницькій (на 10,6 процентних пункти), Чернігівській (на 7 п.п., до 102,9 тис. кв.м) та Полтавській (на 47,9 п.п.). п., до 235,9 тис. кв.м) областей. Інші області показали скорочення обсягів введеного житла.

Дані наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.