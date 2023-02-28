Комендантська година на Одещині триватиме на годину менше

Відзавтра, 1 березня 2023 року, на території Одеської області зміниться час дії комендантської години.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 годин до 05:00 години ранку", – повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він нагадав, що під час комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Раніше комендантська година на Одещині тривала з 23:00 до 05:00.