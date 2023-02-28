Нацполіція знову прийшла з обшуком у "Київводоканал"

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції у вівторок, 28 лютого, знову проводили обшук у головному офісі "Київводоканалу".

Як повідомляє пресслужба підприємства, це вже другий обшук, який відбувся у його офісі з початку року.

"Слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно публічних закупівель, які відбувались на замовлення "Київводоканалу". Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про можливі правопорушення", – зазначається у повідомленні.

У "Київводоканалі" запевнили, що компанія співпрацює зі слідством та надає правоохоронним органам запитувану документацію.

Як повідомлялося, слідчі Національної поліції вже проводили обшуки у приміщеннях ПрАТ АК "Київводоканал" 31 січня.

Раніше Нацполіція повідомила про підозру голові "Київводоканалу" у справі про привласненні бюджетних коштів під час закупівлі насосів.

За даними слідства, посадовці забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству, яке пропонувало обладнання за завищеними цінами, а різницю у вартості, що сягає 2 млн грн, учасники схеми розподілили між собою.