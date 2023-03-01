У США планують постачати в Україну скраплений газ

Техаська компанія Sustainable Solutions анонсувала два проєкти з постачання в Україну скрапленого газу.

Про це розповів генеральний директор компанії Еміль Пенья, передає Європейська правда.

За його словами, наразі компанія вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу із прийому скрапленого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії.

"В нас є два танкери для перевезення скрапленого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проєкт вже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину – Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні", – заявив він у коментарі виданню.

За словами Пеньї, вже наступного тижня до Х’юстона прибуде керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.

Другий проєкт може бути запущений набагато раніше – протягом найближчих місяців. Він пропонує постачання скрапленого газу спеціальними вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для регазифікації скрапленого природного газу.

"Подібні перевезення досить поширені у США, хоча у Європі, наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Наразі ми готові орендувати 10 таких машин, проте в майбутньому їх кількість може бути збільшена", – зазначив Пенья.

За його словами, компанія планує найближчим часом розпочати стажування у Польщі водіїв щодо роботи на пристроях із газифікації. Одночасно компанія планує отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.

"Звичайно, це не вирішить всіх проблем України із газом. Однак, це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України", – резюмує Пенья.