У США планують постачати в Україну скраплений газ
Техаська компанія Sustainable Solutions анонсувала два проєкти з постачання в Україну скрапленого газу.
Про це розповів генеральний директор компанії Еміль Пенья, передає Європейська правда.
За його словами, наразі компанія вже уклала угоду про оренду плавучого терміналу із прийому скрапленого газу, який планується розмістити біля узбережжя Естонії.
"В нас є два танкери для перевезення скрапленого газу, які будуть обслуговувати цей термінал. Ми готові запустити цей проєкт вже до жовтня. При цьому частину газу вже готова викупити Естонія, ще частину – Латвія. Однак більшу частину ми готові запропонувати Україні", – заявив він у коментарі виданню.
За словами Пеньї, вже наступного тижня до Х’юстона прибуде керівництво "Нафтогазу" для ведення відповідних переговорів.
Другий проєкт може бути запущений набагато раніше – протягом найближчих місяців. Він пропонує постачання скрапленого газу спеціальними вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для регазифікації скрапленого природного газу.
"Подібні перевезення досить поширені у США, хоча у Європі, наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Наразі ми готові орендувати 10 таких машин, проте в майбутньому їх кількість може бути збільшена", – зазначив Пенья.
За його словами, компанія планує найближчим часом розпочати стажування у Польщі водіїв щодо роботи на пристроях із газифікації. Одночасно компанія планує отримати всі необхідні дозволи в ЄС та Україні.
"Звичайно, це не вирішить всіх проблем України із газом. Однак, це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України", – резюмує Пенья.
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"Звичайно, це не вирішить всіх проблем України із газом. Однак, це дозволить диверсифікувати постачання газу, підвищивши енергетичну безпеку України" Джерело: https://biz.censor.net/n3402905
"Будапештський меморандум - це документ у дусі свого часу. Він довго пропрацював, до 2014 року майже 20 років, які були мирними. А от те, що за ці 20 років нічого не придумали у сфері безпеки та жодним чином її не укріпили, це вже проблема не тих, хто його підписував. Не можна підписати документ, який буде гарантувати вашу безпеку назавжди"
"Ми з ядерною зброєю, не маючи систем управління, випробування, відновлення, були схожі на мавпу, яка тримає в руках гранату і затиснула "чеку". Їй сказали не відпускати, вона й тримає. А потім їй набридло і вона відпустила",
"Ми знали, що ми ними не управляємо. У мене не було чорної валізи: вона була в Москві. Я міг тільки телефоном говорити з командувачем ракетної армії. Він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. Ядерна зброя знаходилася за межами контролю України", - розповів Кравчук.
На фоні війни моє звернення може казатись дрібязковим, але я хочу таки звернути вашу увагу на те, як Миколаївгаз під шумок военних дій стараеться обдурити своїх споживачів і вкрасти у них грошей. 3 січня я зайшов на сайт 104ua щоб занести дані про спожитий мною газ за грудень 22 року і звернув увагу на то, що з Нового року я повинен платити за доставку газу 254 гр.19 коп. Ціна доставки газу складаеться з вжитого газу в кубометрах за період з жовтня 2021р. по вересень 2022 року, ділиться на 12 , цим визначаеться місячна потужність, яка множиться на вартість доставки газу, у Миколаївгаз це буде 2.388 гр. за кубометр і отримуеться сума, яку треба сплачувати кожен місяць за доставку газу. Сума явно була завищенною і я звернувся на 104ua Миколаївгазу за розясненням. У відповіть мені сказали, що вони не причому, отправили на Миколаївгаззбут. Написав листа і їм.Відповіді не отримав.Щоб було вам зрозуміло, про що я пишу, наведу таблицю, яку я зробив для порівняння. Мій особистий рахунок на сайті 104ua в Миколаївгаз : 1000344256
З лівої сторони вказаний місяць, потім показання лічильника за данний місяць, потім різниця, скільки я спожив газу і права колонка - данні від Миколаївгазу. Переважна більшість показань від Миколаївгазу не співпадають з моїми данними. Я сплачую за газ через Приват24 і в мене е всі копії квитінцій про оплату за кожен місяць, завірені печаткою Приватбанком, тому являються документом, на відміну від даних Миколаївгазу, які просто придумані. Особливо виділяються дані за квітень, в який я спожив 79 кубів газу а вони намалювали 155 кубів. Ну а вишенька на тортик - жовтень 2021 року, коли я спожив 33 кубометра, а ці артисти намалювали 370 кубів газу, я стільки не споживаю в самі холодні зимові місяці.
Місяць------- показання лічильника---------- спожито газу-----------дані від Миколаївгазу
Лічильник №7747340
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Жовтень 21р. 7715 - 7682 = ----------------33 куб.м.----------370,13 куб. м
Листопад 21р. 7821 - 7715 = ----------------106 куб. м-------- 50,62 куб.м
Грудень 21р. 7982 - 7831 = ----------------161 куб. м------- 230.03куб.м
Січень 22р. 8169 - 7982 = ---------------187куб.м---------202.56куб.м
Лютий 22р 8321 - 8169 = ----------------152 куб. м------- 152куб.м
Березень 22р. 8485 - 8321 = -----------------164 куб. м------- 77.01куб.м
Квітень 22р. 8564 - 8485 = --------------- 79 куб. м-------- 155.11куб.м
Травень 22р. 8575 - 8564 =-----------------11 куб. м--------- 10.88куб.м
Червень 22р. 8580 - 8575 =------------------5 куб. м--------- 16куб.м
Липень 22р. 8585 - 8580 =------------------5 куб. м ---------- 0
Серпень 22р. 8589 - 8585 =------------------ 4 куб. м---------- 9 куб.м
Вересень 22р. 8593 - 8589 =------------------ 4 куб. м----------- 4куб.м
По моїм розрахункам з жовтня 2021р по вересень 2022р. виходить :
8593 куб м.(вересень 2022р) мінус 7682 (жовткнь 2021р) = 911 куб. метрів
Ділим на 12, отримуем установлену потужність 75.92.
Установлену потужність множим на ціну доставки газу, установлену Миколаївгазом,
2.388гр. за куб. метр. Виходить 181гр. 29 коп. Миколаївгаз требує 254гр.19 коп.
При моїй пенсіі 2784гр (стаж 41 з половиною років) якось не дуже хочеться переплачувати 79гр.90коп
Розберіться будь ласка з цими злодюжками. Я не думаю, що я в них такий один, у них може бути ціла система обкрадання.
Уже и звонили и присылали предупреждения, угрожали судом. Но по документам сдесь верные признаки рекета от Николаевгазсбыта и я сдаваться не собираюсь. Вчера написал жалобу в кабмин, а если не поможет, напишу заяву в милицию.
І раніше завжли говорили, що в балтійских країнах давно побудували термінал з надлишковою потужністю, який не використовувався, принаймі до останніх одного-двох років.