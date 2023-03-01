Євросоюз відклав запуск платної системи реєстрації для в’їзду з інших країн

Європейський Союз відтермінував до наступного року дату початку дії системи інформування ETIAS для туристів, які відвідують країни ЄС. Вона мала набути чинності наприкінці 2023-го.

Про це пише Independent.



ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей) передбачає, що всі відвідувачі країн ЄС з-поза блоку заздалегідь реєструються онлайн, сплачуючи 7 євро на три роки.



Система мала набути чинності в листопаді, але Генеральний директорат з питань міграції і внутрішніх справ Єврокомісії переніс цю дату на 2024 рік.



Водночас запровадження іншої системи Євросоюзу – EES (Система в’їзду/виїзду), яка передбачає суворіші біометричні перевірки на кордоні для мандрівників, відкладено з травня до кінця 2023 року.



Обидві системи спочатку мали бути запроваджені у 2021 році, але були відкладені через пандемію. Потім планувалося, що вони набудуть чинності у травні (для EES) та в листопаді (для ETIAS) 2023 року.



Однак країни ЄС заявили, що не готові до цього, а також висловили серйозні побоювання щодо наслідків посилених перевірок на кордоні між Великою Британією та Францією, де вже спостерігаються довгі черги в пікові години.