Частина Миколаєва залишилася без опалення через пошкодження тепломереж
Унаслідок пошкодження теплових мереж Миколаївська ТЕЦ тимчасово припинила подачу тепла для споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради у Telegram.
"За інформацією ПрАТ Миколаївська ТЕЦ , через пошкодження теплових мереж орієнтовно до 15:00 припинено подачу тепла до споживачів підприємства", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі фахівці працюють для швидшого відновлення теплопостачання.
Миколаївська ТЕЦ є державним підприємством і одним з двох, які забезпечують теплом місто Миколаїв.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль