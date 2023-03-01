Частина Миколаєва залишилася без опалення через пошкодження тепломереж

Унаслідок пошкодження теплових мереж Миколаївська ТЕЦ тимчасово припинила подачу тепла для споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради у Telegram.

"За інформацією ПрАТ Миколаївська ТЕЦ , через пошкодження теплових мереж орієнтовно до 15:00 припинено подачу тепла до споживачів підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці працюють для швидшого відновлення теплопостачання.

Миколаївська ТЕЦ є державним підприємством і одним з двох, які забезпечують теплом місто Миколаїв.