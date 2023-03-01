Збиток "Нафтогазу" у 2022 році склав близько 40 мільярдів, – Чернишов

НАК "Нафтогаз України", попередньо, за підсумками 2022 року отримав чисті збитки в межах 40 млрд грн.

Про це під час стриму Business Breakfast Forbes повідомив голова правління компанія Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.



"У нас буде задекларовано певні збитки, якщо я не помиляюся, в межах 40 млрд грн", – сказав він.



За його словами, збиткова діяльність багато в чому пов'язана зі значною дебіторською заборгованістю, яка виникла внаслідок використання державою робочого капіталу компанії для задоволення потреб споживачів щодо постачання енергоносіїв.



Чернишов уточнив, що основна дебіторська заборгованість перед "Нафтогазом" містить три складові: різниця в тарифах (36 млрд грн), заборгованість облгазів та газзбутів (76 млрд грн) та спеціальні зобов'язання за 2022-2023 роки (158 млрд грн).



"У нас є логіка, ми зараз посилюємо цей напрямок, ми проводимо певну реструктуризацію, щоб перетворити "мертву" дебіторку на працюючий актив", – додав він.



Глава "Нафтогазу" також висловив упевненість в успішній реструктуризації єврооблігацій компанії 2022 та 2026 років.



"Нафтогаз" перебуває в дефолті стосовно євробондів, певних зобов'язань, які зараз активно реструктуризує, пропонуючи бондхолдерам дуже цікаві умови, і вони мають мотивацію у вигляді додаткових платежів, щоб піти на реструктуризацію. Ми досягнемо цього, я не бачу в цьому проблем", – зазначив Чернишов.



Як повідомлялося, у першому півріччі 2022 року НАК "Нафтогаз України" відзвітував про збитки у розмірі 57,1 млрд грн. У 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.