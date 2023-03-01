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Новини
2 071 14

Збиток "Нафтогазу" у 2022 році склав близько 40 мільярдів, – Чернишов

нафтогаз,чернишов

НАК "Нафтогаз України", попередньо, за підсумками 2022 року отримав чисті збитки в межах 40 млрд грн.

Про це під час стриму Business Breakfast Forbes повідомив голова правління компанія Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас буде задекларовано певні збитки, якщо я не помиляюся, в межах 40 млрд грн", – сказав він.

За його словами, збиткова діяльність багато в чому пов'язана зі значною дебіторською заборгованістю, яка виникла внаслідок використання державою робочого капіталу компанії для задоволення потреб споживачів щодо постачання енергоносіїв.

Чернишов уточнив, що основна дебіторська заборгованість перед "Нафтогазом" містить три складові: різниця в тарифах (36 млрд грн), заборгованість облгазів та газзбутів (76 млрд грн) та спеціальні зобов'язання за 2022-2023 роки (158 млрд грн).

"У нас є логіка, ми зараз посилюємо цей напрямок, ми проводимо певну реструктуризацію, щоб перетворити "мертву" дебіторку на працюючий актив", – додав він.

Глава "Нафтогазу" також висловив упевненість в успішній реструктуризації єврооблігацій компанії 2022 та 2026 років.

"Нафтогаз" перебуває в дефолті стосовно євробондів, певних зобов'язань, які зараз активно реструктуризує, пропонуючи бондхолдерам дуже цікаві умови, і вони мають мотивацію у вигляді додаткових платежів, щоб піти на реструктуризацію. Ми досягнемо цього, я не бачу в цьому проблем", – зазначив Чернишов.

Як повідомлялося, у першому півріччі 2022 року НАК "Нафтогаз України" відзвітував про збитки у розмірі 57,1 млрд грн. У 2021 році чистий прибуток групи "Нафтогаз" склав 12 млрд грн.

Автор: 

Нафтогаз (3326) збитки (1136)


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Топ коментарі
+9
Все правильно! Якщо буде у компанії прибуток, як при Коболєві, то в тюрму посадять. А так накраде та ще й медаль отримає.
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01.03.2023 19:19
+4
Гарна робота, Чернишов
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01.03.2023 14:22
+4
Різниця в тарифах це як собівартість 1 грн. продають за 10 грн. мінімум і у них збиток 36 мрд.
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01.03.2023 15:18
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Гарна робота, Чернишов
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01.03.2023 14:22 Відповісти
Різниця в тарифах це як собівартість 1 грн. продають за 10 грн. мінімум і у них збиток 36 мрд.
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01.03.2023 15:18 Відповісти
Це без врахування виведення з грального бізнесу 52 млрд грн за КОРДОН УКРАЇНИ !!!
За «не на часі», монозбіговисько чомусь замовкло…
В Україні йшла повномасштабна війна з московськими окупантами..
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01.03.2023 15:18 Відповісти
облгазы фирташа вроде как переданы самому нафтогазу. теперь долг в 76 млрд будет у этого дибила в соседнем кабинете)) думаю всем понятно почему недавно клоунская обезьяна арахамия встречалась с фирташем.
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01.03.2023 16:20 Відповісти
С описания в статье, понятно, что это не "збиток" , а как бы недополученнся прибыль. Убыток это негативная разница между себестоимостью добычи и ценой продажи.

А тут описано негативная разница между ценой продажи населению по 10 грн куб , и ценой за сколько могли бы продать этот газ в Европу.

Ну а дебиторка вообще никогда не считается убытком, это у всех фирм доход, или они по каким то своим стандартам бухучета только им известным работают?)
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01.03.2023 16:50 Відповісти
Надо бы еще в догонку клоуну Витренке и дятлу Кобелеву премии выписать! А то у них от этих убытков даже не икается!
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01.03.2023 18:19 Відповісти
Все правильно! Якщо буде у компанії прибуток, як при Коболєві, то в тюрму посадять. А так накраде та ще й медаль отримає.
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01.03.2023 19:19 Відповісти
таке відчуття що після них України не буде - граблять безбожно.ніякої відповідальності.
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01.03.2023 21:17 Відповісти
а може збитки тому що в Україні є беня???
де беня, там збитки, а він багатіє
і чомусь покриваються всі збитки, завжди за рахунок бюджету
при пороху ввалили 5млрд баксів в приват, а де беня і юоголюбов??
цвітуть і пахнуть.....
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01.03.2023 23:06 Відповісти
Т.е 76 ярдов "простили" Фирташу, Левочкину и Бойко , записали как "дебитроская задолженность сомнительная к погашению" и этот убыток положили на государство, не забыв радостно об этом отрапортовать!
А сколько Фирташ "отстегнул" на партийные нужды самой нуждающеся партии?
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02.03.2023 01:47 Відповісти
При коболєву нафтогаз давав 50 млрд прибутку державі на рік і його в тюрму за це. вітренко наніс збитків найтогазу на 40 млрд - до нього немає ніяких питань. Zeкоманда - це рашистські колаборанти які знищують Україну
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02.03.2023 08:22 Відповісти
Все ******. Вижу и знаю несколько человек с нафтогаза. Как они живут. Как тратят. На что тратят. О каких убытках идёт речь? Все ********. Весь нафтогаз состоит из схем. В каждую схему кто то запустил щупальца. Как такая богатая торгующая компания может иметь убытки? В схемах все.
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02.03.2023 09:17 Відповісти
зеленский - настоящий херой... кого ни поставит - все воруют... то шлёц резников, то чернышев... все, что раньше было прибыльным, сегодня стало убыточным... зеленский, понятно, что слова комедии можно выучить, но ты у власти почти три года - везде одни провалы и воровство... может быть ты поспишь, проспишься, попросишь извинения у украинцев за свою безалаберность и полнейшую некомпетентность, передашь власть и спокойно уйдешь? ведь по Конституции в парламентско-президентской стране является премьер-министр... но тебя пока что делает канцелярская свитка... будете уйдены одномоментно все вместе, *********** ты наша талантливая...
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02.03.2023 09:23 Відповісти

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