Настрої бізнесу суттєво покращилися наприкінці зими, – опитування Нацбанку

У лютому бізнес суттєво пом’якшив негативні оцінки щодо власної економічної діяльності. Економічна активність поступово відновлюється в усіх секторах, крім будівництва.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який щомісяця розраховує Національний банк.

У лютому він підвищився до 45 із 37,5 у січні 2023 року.

"Найбільше стримують відновлення підприємств дефіцит електроенергії, зростання собівартості виробленої продукції внаслідок закупівлі альтернативних джерел енергії та палива, низький споживчий попит", – уточнили в регуляторі.

Підприємства промисловості пом’якшили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через поступове відновлення електропостачання та закупівлю альтернативних джерел енергії: секторальний індекс у лютому зріс до 47,2 із 40,6 у січні 2023 року.

Зазначається, що респонденти очікують зростання обсягів виготовленої продукції (уперше з жовтня 2022 року) і обсягів нових експортних замовлень на продукцію (уперше після лютого 2022 року).

Водночас суттєво поліпшилися, хоча все ще залишаються негативними, очікування щодо обсягів нових замовлень на продукцію.

Крім того, суттєво пом’якшили негативні очікування щодо діяльності підприємства торгівлі завдяки поступовій адаптації до відключень електроенергії, налагодженню ланцюгів постачання товарів, а також сезонному фактору: секторальний індекс у лютому зріс до 47 із 33,9 у січні.

Торговці суттєво поліпшили свої очікування щодо товарообороту, обсягів закупівлі товарів для продажу та обсягів запасів/залишків товарів для продажу. Водночас послабилися оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

При цьому підприємства сфери послуг дещо послабили, проте зберегли песимістичні оцінки щодо своїх економічних результатів, зважаючи на зниження купівельної спроможності населення, підвищення тарифів та проблеми з логістикою: секторальний індекс становив 43,2 порівняно з 37,2 у січні.

Респонденти значно пом’якшили свої негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також обсягів послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва мали найстриманіші оцінки щодо своєї діяльності серед інших секторів, зважаючи на сезонний фактор, низьку фінансову спроможність споживачів та перебої з постачанням електроенергії: секторальний індекс становив 33,5 проти 34,5 у січні.

Опитані посилили негативні очікування щодо обсягів виконаних будівельних робіт та водночас очікують зменшення обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, сподіваються на менші темпи зростання закупівельних цін та цін підрядників, а також цін і тарифів на власну продукцію/послуги. Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, планують зменшувати загальну чисельність працівників на виробництві", – підсумували в Нацбанку.

Опитування підприємств тривало з 2 до 21 лютого 2023 року. У ньому взяли участь 458 підприємств.