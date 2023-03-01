Українці придбали 400 тисяч "військових" облігацій через "Дію"

У "Дії" придбали вже понад 400 тисяч військових облігацій. Сьогодні відбуватиметься виплата за облігацією "Херсон".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Херсон вже вільний. Тому рекомендую реінвестувати кошти в деокупацію Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши нові облігації.

Кожна облігація – це зброя, техніка та інше обладнання, яке просто зараз необхідне нашим захисникам і захисницям. А також – потужна підтримка економіки держави", – наголосив він.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія".

Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.

Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".