Українці придбали 400 тисяч "військових" облігацій через "Дію"
У "Дії" придбали вже понад 400 тисяч військових облігацій. Сьогодні відбуватиметься виплата за облігацією "Херсон".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Херсон вже вільний. Тому рекомендую реінвестувати кошти в деокупацію Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши нові облігації.
Кожна облігація – це зброя, техніка та інше обладнання, яке просто зараз необхідне нашим захисникам і захисницям. А також – потужна підтримка економіки держави", – наголосив він.
Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія".
Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.
Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".
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