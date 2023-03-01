В Україні відновили роботу ще однієї електростанції, дефіциту енергії немає, – "Укренерго"

В Україні відновлено роботу ще однієї електростанції, пошкодженої ракетними ударами Росії, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та її операційну безпеку.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", також інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, продовжує зростати генерація електроенергії з відновлюваних джерел.

Водночас споживання електроенергії залишається на рівні робочого дня. Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

У підсумку дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується, наголошують у компанії.

"Ліміти споживання до областей не доводились. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", – зазначається у повідомленні.

При цьому на Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

Також складна ситуація у прифронтових областях, де внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях.

Загалом, за останні 4,5 місяці, за даними Генеральної прокуратури, 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго".