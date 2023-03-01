БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
317 0

Нацбанк оштрафував сім фінансових компаній та лізингодавця

нбу,нацбанк

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафу до семи фінансових компаній та одного лізингодавця – за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Штрафи накладено на:

  • ТОВ "ФК "Експрес Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Мега Фінанс";
  • ТОВ "Фін Старк";
  • ТОВ "ФК "Надія України";
  • ТОВ "ФК "Сато";
  • ТОВ "ФК "Інвесткепітал";
  • ТОВ "ФК "Мотус Анте";
  • ТОВ "Отокоч Україна".

Відповідні рішення були ухвалені 1 березня 2023 року за результатами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг і набирають чинності з 2 березня.

Компанії мають сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Автор: 

НБУ (9342) штраф (1118) лізинг (67)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 