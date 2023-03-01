Нацбанк оштрафував сім фінансових компаній та лізингодавця
Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафу до семи фінансових компаній та одного лізингодавця – за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев’ять місяців 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Штрафи накладено на:
- ТОВ "ФК "Експрес Фінанс";
- ТОВ "ФК "Мега Фінанс";
- ТОВ "Фін Старк";
- ТОВ "ФК "Надія України";
- ТОВ "ФК "Сато";
- ТОВ "ФК "Інвесткепітал";
- ТОВ "ФК "Мотус Анте";
- ТОВ "Отокоч Україна".
Відповідні рішення були ухвалені 1 березня 2023 року за результатами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг і набирають чинності з 2 березня.
Компанії мають сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.
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