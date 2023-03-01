Нацбанк оштрафував сім фінансових компаній та лізингодавця

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафу до семи фінансових компаній та одного лізингодавця – за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Штрафи накладено на:

ТОВ "ФК "Експрес Фінанс";

ТОВ "ФК "Мега Фінанс";

ТОВ "Фін Старк";

ТОВ "ФК "Надія України";

ТОВ "ФК "Сато";

ТОВ "ФК "Інвесткепітал";

ТОВ "ФК "Мотус Анте";

ТОВ "Отокоч Україна".

Відповідні рішення були ухвалені 1 березня 2023 року за результатами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг і набирають чинності з 2 березня.

Компанії мають сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.