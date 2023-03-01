Чиновники Київської митниці вкрали зі складу товарів на 40 мільйонів, – ДБР

Колишній начальник управління адміністративно-господарської діяльності Київської митниці та його спільниця організували викрадення товарів на суму понад 40 мільйонів гривень.

За рішенням суду, експосадовця взято під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 27,2 млн грн, його спільницю – з альтернативою у вигляді застави у розмірі 13,9 млн грн, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, митник розробив схеми з привласнення продукції відомого телекомунікаційного бренду, будівельних та побутових товарів на загальну суму у понад 40 млн гривень. Ці товари зберігалися на складах митниці.

"Для непомітного вивезення зі складів митниці зокрема смартфонів преміумкласу, чиновник зі спільниками виготовляли муляжі, на які заміняли справжні гаджети. Вони ззовні та вагою не відрізнялись від оригінальних виробів. Таким чином зі складу митниці були вивезені побутові товари без складання будь-яких актів прийняття-передання", – пояснили у ДБР.

Фігуранту повідомлено про підозру у викраденні чужого майна, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному із проникненням у сховище (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України).

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Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.