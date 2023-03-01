Міноборони оприлюднило нові суми виплат військовослужбовцям

Міністерство оборони України оприлюднило інформацію про рівень грошового забезпечення військовослужбовців після зміни правил нарахування доплат у 2023 році.

Відповідну інформацію Міністерства опублікував Military Media Center, повідомляє інформагентство АрміяInform.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у Міноборони оголосили про внесення з 1 лютого змін до Порядку виплати додаткової грошової винагороди військовослужбовцям на підставі доручень Кабміну, які "стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки державного бюджету".

Згідно із цими змінами, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не будуть отримувати доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану. Водночас розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

За даними Мінфіну, витрати держбюджету на грошове утримання військовослужбовців у грудні минулого року склали рекордні 99 млрд грн, що більше за листопадовий показник у 88,1 млрд грн і жовтневий у 81,3 млрд грн.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 721,9 млрд грн, або 32,4% усіх видатків загального фонду держбюджету (2,23 трлн грн).