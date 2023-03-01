Нацкомісія схвалила сертифікацію оператора газосховищ України

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила попереднє рішення про сертифікацію оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз".

Як ідеться у відповідній ухвалі, прийнятій на засіданні 1 березня, рішення регулятора про попередню сертифікацію "Укртрансгазу" буде доведено до відома Секретаріату Енергетичного співтовариства, пише Інтерфакс-Україна.

"Сертифікація оператора газосховищ має надзвичайно велике значення не лише для "Укртрансгазу", а й для енергетичної безпеки нашої держави. Це один із чергових кроків вітчизняної газової галузі у напрямку реалізації євроінтеграційних процесів", – заявив у ході засідання в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Роман Малютін.

За його словами, успішна сертифікація компанії сприятиме підвищенню інтересу до українських газосховищ на європейському газовому ринку та допоможе "Укртрансгазу" розвивати нові партнерства.

Як повідомлялося, в січні "Укртрансгаз" подав запит до НКРЕКП, на отримання сертифікації як оператора газосховищ за європейськими правилами.

24 січня НКРЕКП затвердила Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ, відповідно до норм європейського законодавства.

Нагадаємо, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.

До системи "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", входять 12 підземних сховищ загальною проєктною ємністю 31 млрд кубометрів.