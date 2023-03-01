Війна Росії проти України штовхає світ до економічної кризи, – Боррель

Війна проти України, яку розв’язав президент РФ Владімір Путін, призвела до уповільнення світової економіки та підштовхнула кризові явища в усьому світі, включно з різким зростанням цін на енергію, продовольчою небезпекою та глобальною борговою кризою.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив під час бізнес-форуму за участю представників G20, передає Укрінформ.

"Яким ми бачимо світ ми сьогодні? Почнемо з очевидних речей. Перша річ, яку ми бачимо, – це війна. Це війна Росії проти України, яка зруйнувала порядок, заснований на правилах, вдарила по світовій економіці та нашій глобальній безпеці. Друге, що ми бачимо, – все перетворюється на зброю, навіть ті фактори, які ми раніше використовували для зближення, – інвестиції, енергетика, міграція. Є сили, які використовують їх як інструменти проти інших", – сказав голова європейської дипломатії.

"Ми бачимо, що світова багатостороння система перебуває в кризі, що силова політика та недовіра між головними гравцями вчиняють тиск на ООН, на G20, на СОТ та інші організації. Будемо сподіватися, що ми зможемо відповісти на деякі з них на зустрічі G20. Ми постаємо перед геополітичними викликами", – додав Боррель.

Він нагадав, що російська війна спричинила зростання цін на енергію, що призвело до великих змін, зокрема в ЄС, який раніше на 40% залежав від імпорту російського газу, а для деяких країн-членів така залежність сягала 100%.

"Ми отримали урок, що постачальник може проявити власні стратегічні наміри, і що природа режиму, що панує у постачальника, дійсно має значення. Ми були вимушені здійснити важливі кроки, щоб звільнитися від цієї залежності, і ми досягли успіху. Наприклад, Німеччина скоротила свою залежність від російського викопного пального до нуля. В рекордний час", – підкреслив високий представник ЄС.

За його словами, ці тенденції примушують приділяти більше уваги "зеленій" трансформації та переходу до поновлювальних джерел енергії, включно з енергіями сонця, вітру та "зеленого" водню. При цьому ЄС та його партнери по G7 докладатимуть зусиль, щоб процес такого переходу на поновлювальні джерела був справедливим та доступним для країн, що розвиваються.

Ще одним наслідком російської агресії проти України, зауважив Боррель, стало уповільнення світової економіки. За даними Світового банку, у минулому році глобальне зростання зареєстровано лише на рівні 1,7%. Високі ціни на енергію та продовольство підштовхнули до рекордних показників інфляцію, яка нині становить 9% у світі та до 70% у деяких країнах, наприклад, у Туреччині та в Аргентині. Ці явища, в свою чергу, ускладнили ситуацію на ринку капіталів та підштовхнули зростання відсоткових ставок, що зробило непосильними боргові зобов’язання для багатьох країн, що розвиваються.

"Країни, що розвиваються, були важко вражені спочатку пандемією, а зараз – боргами. Зростання відсоткових ставок та борги: за всім цим стоїть лише одна відповідальна персона – це та сама персона, яка почала війну", – сказав Боррель, додавши, що "ключова проблема зараз – це боргова стабільність".

Він зауважив, що зараз ЄС "дуже зайнятий" війною в Україні, але при цьому не забуває про проблеми у решті світу, для якого залишається найбільшим економічним та гуманітарним донором. Це відображає геополітичну позицію ЄС, який прагне зміцнити свій геополітичний вплив, на благо для усього світу, підкреслив Боррель.