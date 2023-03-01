Twitter блокуватиме користувачів за "побажання зла" людям та організаціям

У соціальній мережі Twitter почали працювати доповнені правила щодо "насильницьких висловлювань". Тепер там заборонено "бажати зла".

"Ми внесли кілька змін у нашу політику щодо насильницького вмісту та подібної лексики. Сьогодні ми офіційно запустили нашу політику насильницького висловлювання, яка забороняє насильницькі погрози, бажання завдати шкоди, прославляння насильства та підбурювання до насильства", – сказано в повідомленні компанії.

У відповідь на "насильницькі висловлювання" Twitter буде призупиняти будь-які облікові записи, що порушують цю політику.

"У разі менш серйозних порушень ми можемо вимагати від вас видалити вміст, перш ніж ви знову зможете отримати доступ до свого облікового запису", – додали в компанії.

Зазначається, що це перше посилення правил за директорства Ілона Маска. Відповідно до нових правил, користувачам заборонено висловлювати "бажання зла" і подібні почуття.

"Це включає (але не обмежується цим) побажання смерті, страждання від хвороб, трагічних подій або інших фізично шкідливих наслідків", – йдеться в повідомлені.

Раніше подібні твіти не суперечили політиці компанії.

Крім цього, погрожувати тепер не можна: цивільним будинкам і прихисткам, а також інфраструктурі, яка має важливе значення для повсякденної, громадської чи ділової діяльності.