Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для України, – Шольц

Німеччина збільшить виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту озброєння, щоб краще підтримати Україну в боротьбі із вторгненням Росії.

"Постійна підтримка України протягом року також принесла нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для озброєння, яке використовується у війні, в місцях за межами України", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на CNN.

Шольц підкреслив, що Німеччина подбає про те, щоб "виробництво боєприпасів було передовим, як для зброї, яку ми поставили самі, так і для зброї, яка надходить із запасів, доступних у Східній Європі".

У січні повідомлялося, що підприємства державного концерну "Укроборонпром" вже займаються ремонтно-технічним обслуговуванням зразків західного озброєння.