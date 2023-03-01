Частка російського дизпалива в турецькому імпорті перевищила 70%

Обсяги імпорту дизельного пального до Туреччини в січні обвалилися на 33%, до 765 тис. тонн. Зменшення постачань було зумовлено високими показниками імпорту наприкінці року.

Як свідчать дані турецького Інституту статистики, у грудні до турецьких портів потрапило 1,137 млн тонн продукту, і це максимальний обсяг за останні 17 місяців, пише enkorr.

Значне збільшення морських постачань призвело до заповнення резервуарів зберігання на терміналах, тому потреба в імпорті ресурсу на початку року була меншою.

Головною країною-постачальником дизпального у січні, як і в грудні, була Росія. Обсяги імпорту продукту з цього напрямку на початку року зменшилися на 12%, до 549 тис. тонн, проте частка російського дизелю в структурі імпортних постачань зросла з 55%, до 71%.

Обсяги експорту дизпального з Туреччини також зменшилися. У січні з турецьких портів було відвантажено 259 тис. тонн продукту, це на 16% менше, ніж у грудні. Основними напрямками постачань були Ліван (93 тис. тонн), Румунія (72,6 тис. тонн) й Іспанія (33 тис. тонн).

Обсяги відвантаження дизпального з Туреччини до України у січні зросли у чотири рази – до 24 тис. тонн.