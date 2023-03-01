Замість "Газпрому": Молдова готує довгострокову газову угоду з Румунією

Молдова розглядає можливість укладання довгострокових контрактів на постачання газу та електроенергії з Румунії.

Про це новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив на спільній пресконференції з румунським колегою Миколою Чуке, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Речан зазначив, що обговорив з колегою розвиток стратегічного партнерства Кишинева та Бухареста в галузі енергетики, зокрема з погляду залучення румунських інвестицій. Він наголосив, що ця сфера "має великий потенціал для розвитку".

"Ми обговорили питання сприяння укладенню довгострокових контрактів на закупівлю електроенергії та газу у румунських енергокомпаній з метою диверсифікації джерел постачання та зміцнення безпеки", – сказав Речан.

За його словами, минулого року Румунія вже надала критично важливу допомогу Молдові, коли країна через пов'язану з Росією повномасштабну війну проти України втратила джерела постачання електроенергії.

"Ще один приклад твердої підтримки (з боку Румунії, – ред.) – це трубопровід Ясси-Кишинів, який використовується зараз і є вирішальним фактором у забезпеченні альтернативи (російському газу, – ред.)", – зазначив голова уряду Молдови.

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Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року "Газпром" в умовах продовження військової агресії РФ проти України зменшив добовий обсяг подачі газу Молдові на 30% – до 5,7 млн кубометрів на добу при потребі у 8,06 млн кубометрів.

"Газпром" пояснив це "технічними проблемами", пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. Весь зимовий період "Газпром" постачає до Молдови той самий обсяг газу – 5,7 млн кубометрів на добу, що становить менше 40% від необхідного обсягу для цієї пори року. Решту газу Молдова купує на спотовому ринку або бере зі сховищ у Румунії та України, зробивши запаси восени. При цьому основна частина газу надходить новим газопроводом Ясси-Унгени-Кишинів.

З 4 грудня 2022 року Молдова постачає весь обсяг газу від "Газпрому" до Придністров'я, яке натомість покриває понад 60% потреб правого берега Дністра в електроенергії. Інші потреби в електроенергії Молдова покриває за рахунок внутрішнього виробництва (близько 25%) та купує у Румунії.