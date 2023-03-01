У Росії почала падати швидкість мобільного інтернету, – Reuters

Швидкість російського мобільного інтернету в регіонах за межами Москви у лютому значно впала, оскільки вихід іноземних виробників обладнання з Росії обмежив доступ місцевих операторів до сучасних технологій.

Про це свідчить дослідження інформаційно-аналітичної компанії Telecom Daily, повідомляє Reuters.

За даними дослідження, в Москві зафіксовано зростання середньої швидкості мобільного інтернету на 32% у порівнянні з минулим роком, водночас у решті регіонів вона впала на 7%.

Telecom Daily пояснює падіння браком обладнання та тенденцією операторів мобільного зв’язку встановлювати нові базові станції у великих містах, де попит на їхні послуги найвищий. Дослідники також вказують падіння мобільного інтернет-трафіку в Москві серед факторів, що сприяли зростанню швидкості.

"Будь-які проблеми зі зв’язком у Москві чи Санкт-Петербурзі можуть стати джерелом серйозних іміджевих проблем для оператора. І навпаки, ніхто не помітить, якщо в далекій місцевості швидкість впаде на 20-30%", – пояснив генеральний директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Своєю чергою найбільші телекомунікаційні російські оператори, включаючи МТС і "Мегафон", заперечують дані дослідження. Вони стверджують, що швидкість передачі даних, навпаки, зросла у лютому як у Москві, так і за її межами.

Як повідомлялося, керівники російських телекомунікаційних компаній та джерела в галузі наприкінці минулого року визнавали, що вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson може завдати шкоди мобільним мережам країни в довгостроковій перспективі та призвести до погіршення зв’язку для росіян.

Крім того, Nokia та Ericsson також припинять оновлення програмного забезпечення і це – найголовніше, зазначили джерела Reuters.