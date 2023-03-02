TikTok обмежить час для підлітків та додасть функцію батьківського контролю

У соціальній мережі TikTok з’явиться функція, яка автоматично обмежуватиме час використання соцмережі для підлітків до 60 хвилин на день.

Як ідеться в повідомленні TikTok, найближчими тижнями для кожного облікового запису користувача віком до 18 років буде автоматично встановлено 60-хвилинний щоденний ліміт часу використання пристрою.

Якщо досягнуто 60-хвилинного ліміту, підліткам буде запропоновано ввести пароль, щоб продовжити перегляд, вимагаючи від них прийняття активного рішення про продовження цього часу.

Для людей віком до 13 років щоденний ліміт часу використання екрана також буде встановлено на 60 хвилин, і батьки або опікуни повинні будуть встановити або ввести існуючий пароль, щоб увімкнути 30 хвилин додаткового часу перегляду.

"Ми також пропонуємо підліткам встановити щоденний ліміт часу використання пристрою, якщо вони відмовляються від 60-хвилинного режиму за замовчуванням і витрачають більше 100 хвилин на TikTok на день [...] Крім того, ми щотижня надсилатимемо кожному підлітковому обліковому запису сповіщення про вхідні повідомлення з підсумковим часом, який вони проводили перед екраном", – сказано в повідомленні.

Також компанія запровадить функцію батьківського контролю за профілями неповнолітніх. Family Pairing надасть батькам можливість самостійно обмежувати екранний час, доступ до інформації про використання TikTok дитиною, включно з кількістю заходів на день, найпопулярнішим часом і загальним часом використання. Батьки також зможуть відфільтрувати контент, який пропонуватиметься у рекомендаціях, і вимикати сповіщення.