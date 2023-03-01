Мінфін виплатив 27 мільярдів гривень за випущеними рік тому "військовими облігаціями"

У середу, 1 березня 2023 року, Міністерство фінансів здійснило погашення однорічних військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 27 млрд грн, випущених рік тому.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"1 березня 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення в Україну, в екстремальних умовах Мінфін провів перший аукціон військових ОВДП, на якому інвестори підтримали державу на суму понад 8 млрд грн шляхом інвестування у 2-місячні та 1-річні військові облігації", – зазначається у повідомленні.

Номінальний рівень дохідності за 2-місячними паперами (UA4000221436) склав 9,7%, а за 1-річними паперами (UA4000225668) – 11%. Річні цінні папери також дорозміщувалися на аукціонах після 1 березня минулого року.

"Ми вдячні всім інвесторам, які інвестували у цінні папери уряду України протягом останнього року. Успішне погашення військових ОВДП сьогодні свідчить про здатність Уряду продовжувати утримувати фінансову стабільність України в умовах воєнного стану. Завдяки надходженням від військових облігацій нам вдалось забезпечити нагальні оборонні та соціальні потреби України", – прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Всього завдяки випуску військових ОВДП держава залучила до державного бюджету понад 200 млрд грн у 2022 році, та близько 25 млрд грн у 2023 році.