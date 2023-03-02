"Укрзалізниця" отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету. ФОТО

"Укрзалізниця" отримала останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені в 2021 році за кошти державного бюджету.

"Значна частина цих 100 вагонів використовувалася для евакуації населення з лінії фронту та для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників. Вагони виготовлені з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності", – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Отримані 15 вагонів курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.

У кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу й фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт із регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей із вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

Інші нові пасажирські вагони, отримані в рамках замовлення, обладнані кондиціонерами, кулерами з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикаторами зайнятості вбиралень та кнопками виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Усі 100 вагонів були виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом. Цьогоріч в держбюджеті також передбачено кошти на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.









