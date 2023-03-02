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"Укрзалізниця" отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету. ФОТО

укрзалізниця

"Укрзалізниця" отримала останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені в 2021 році за кошти державного бюджету.

"Значна частина цих 100 вагонів використовувалася для евакуації населення з лінії фронту та для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників. Вагони виготовлені з урахуванням принципів інклюзивності та безбар'єрності", – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Отримані 15 вагонів курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.

У кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу й фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт із регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей із вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

Інші нові пасажирські вагони, отримані в рамках замовлення, обладнані кондиціонерами, кулерами з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикаторами зайнятості вбиралень та кнопками виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Усі 100 вагонів були виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом. Цьогоріч в держбюджеті також передбачено кошти на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.

Укрзалізниця отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету 01
Укрзалізниця отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету 02
Укрзалізниця отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету 03
Укрзалізниця отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету 04
Укрзалізниця отримала 100 нових пасажирських вагонів за кошти держбюджету 05

Автор: 

Укрзалізниця (4802) вагони (661) Крюківський вагонобудівний завод (143)


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це означае що білети знову подорожчають
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02.03.2023 10:38 Відповісти
Це означає що зальють грошей, а потім хтось із зе-оточення приватизує. Націоналізація збитків, приватизація прибутків...
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02.03.2023 12:02 Відповісти
І швидкість цих нових вагонів буде 50 км за годину, так реформатори?
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02.03.2023 12:25 Відповісти

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