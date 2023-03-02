У Франції можуть вперше конфіскувати майно підсанкційного російського олігарха Рашнікова, – ЗМІ

Суд у Франції вперше дозволив кримінальний арешт нерухомості, яка належить підсанкційному російському олігарху Віктору Рашнікову – керівнику одного з найбільших виробників сталі в РФ.

Як пише французький Le Monde, це може стати першим кроком на шляху конфіскації цього майна, передає ЄП.

За даними поінформованого джерела видання, французька прокуратура домоглася кримінального арешту вілли на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра, що на південному сході Франції.

Вілла вартістю 23 млн євро була арештована у жовтні 2022 року за запитом суддів Національної юрисдикції з боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа.

На три об'єкти нерухомості, офіційно пов'язані з Рашніковим, вже було накладено адміністративний арешт на Лазурному узбережжі Франції та в Парижі після того, як він потрапив під санкції 15 березня 2022 року.

Однак вілла росолігарха в Сен-Жан-Кап-Ферра пройшла повз увагу французьких правоохоронців, оскільки, за словами джерела Le Monde, знайомого з цією справою, "не була задекларована в податкових органах як його власність".

Стверджується, що після повномасштабного вторгнення в Україну Рашніков продав віллу швейцарській компанії, яка своєю чергою належала панамській структурі, при цьому новий власник також був громадянином РФ.

Французький підрозділ фінансової розвідки TRACFIN негайно заблокував гроші від продажу вілли – 17 млн євро після вирахування мита і податків – до того, як передати справу до суду.

Як зазначає Le Monde, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну французька система правосуддя відкрила щонайменше 17 кримінальних розслідувань, спрямованих на конфіскацію активів російських еліт. Уперше про них стало відомо в липні 2022 року.