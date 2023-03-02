"Укрзалізниця" відновила курсування Слобожанського експреса
У четвер, 2 березня, "Укрзалізниця" відновила курсування Слобожанського експреса.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що регіональний експрес №805/806 Харків – Суми – Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.
Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.
Поїзд матиме вісім зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.
На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут.
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