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"Укрзалізниця" відновила курсування Слобожанського експреса

укрзалізниця

У четвер, 2 березня, "Укрзалізниця" відновила курсування Слобожанського експреса.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що регіональний експрес №805/806 Харків – Суми – Конотоп вирушатиме з Харкова щоденно о 16:03, прибуватиме в Суми о 19:02 та в Конотоп о 21:08.

Зворотно, з Конотопа, поїзд вирушатиме щоденно о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49 та до Харкова о 09:51.

Поїзд матиме вісім зупинок, у тому числі у Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3, який вже пройшов плановий ремонт та повертається на свій маршрут.

Автор: 

потяг (1300) Укрзалізниця (4802)


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