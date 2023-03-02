Західні країни тиснуть на ОАЕ через санкції проти Росії, – FT

США, Велика Британія та Євросоюз тиснуть на Об’єднані Арабські Емірати, змушуючи припинити допомогу Росії в обході введених проти неї санкцій.

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.



США, наприклад, стурбовані тим, що Арабські Емірати, на думку Вашингтона, стають джерелом постачання до Росії товарів подвійного призначення, насамперед електроніки, яка може використовуватися у військових цілях, стверджує FT.

Особливо США переймається реекспортом, коли товари транзитом через ОАЕ потрапляють до Росії, минаючи таким чином санкційні обмеження.

Основна вимога Заходу до ОАЕ – щоб вони припинили реекспорт і визнали, що він є проблемою. Переговори щодо цього тривають, розповіло одне із джерел Financial Times.

Крім того, Арабські Емірати стали одним із головних напрямків для капіталу заможних росіян після того, як західні країни стали заморожувати активи, додала газета.



Західні країни поступово зміщують фокус із запровадження нових пакетів санкцій на посилення контролю за їх застосуванням та заохочення дотримання їх приватними структурами.

Представник ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван у лютому повідомив газеті, що західні країни помітили "незвичайні сплески" у торгівлі деяких держав із Росією, але конкретні держави не назвав. США, ЄС та Велика Британія спостерігають у цьому контексті за ОАЕ, Туреччиною, країнами Центральної Азії та Кавказу, зазначила FT.

Чиновники США хочуть звернути увагу на можливі наслідки для бізнесу, що забезпечує потік у Росію товарів, які можуть використовувати російська армія, додало видання.



Згідно з даними російської митниці, експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії минулого року зріс більш ніж у сім разів до майже $283 млн, що зробило цю категорію найбільшим типом продукції, що поставляється в цьому напрямку.

У 2022 році ОАЕ експортували в Росію в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а обсяг торгівлі цією продукцією підскочив до $24,3 млн у минулому році з $1,6 млн у 2021 році. Країна Перської затоки також експортувала до Росії 158 безпілотників минулого року на суму майже $600 тис.