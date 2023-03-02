Українські хакери атакували російську митницю. До чого це призвело

У вівторок, 28 лютого, українська IT-армія здійснила DDoS-атаку на російську митницю.

Про це повідомляє пресслужба ІТ-армії України у Telegram.

"Ми успішно здійснили не анонсовану DDoS-атаку на росіянську митницю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це призвело до збоїв у системі електронного декларування та до блокування розмитнення вантажів.

Як повідомлялося, у січні IT-армія України зламала архів російського "Газпрому" та отримала доступ до 6 тис. файлів щодо одного з найбільших газових родовищ РФ.