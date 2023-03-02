Експорт російських ІТ-послуг впав за рік на 17%

За підсумками 2022 року загальний обсяг експортних продажів російських розробників програмного забезпечення знизився на 12-17% – до $8,4 млрд.

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на дані асоціації "Руссофт".

Її представники пояснюють зниження тим, що розробники російські ІТ-компанії були змушені залишити європейський та американський ринки через санкції.

За словами експертів, європейський та американський ринки для російських софтверних компаній і раніше були непростими для продажу, а за минулий рік інтерес до них з боку російських компаній "ще більше охолонув".



Утім, за словами топменеджера одного з великих гравців ринку, попри санкції, частина європейських контрагентів продовжує виявляти інтерес до купівлі російського софту, незважаючи на санкції. Водночас він не уточнив назву цих компаній.



Але здебільшого російські ІТ-компанії переналаштовують канали експорту, зазначають у "Руссофті". Насамперед йдеться про посилення ролі СНД, Південної та Східної Азії, Близького Сходу.

"Найбільшими у цьому макрорегіоні є ринки Індії та Китаю. Інтерес до ринків Африки, а також Південної та Центральної Америки теж зростає, але шанси значно збільшити там продажі за короткий термін невеликі", – зазначив очільник асоціаії Валентин Макаров.