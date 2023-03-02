Держсекретар США закликав країни G20 підтримати продовження "зернової ініціативи"

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав учасників "Великої Двадцятки" сприяти продовженню "Чорноморської зернової ініціативи".

Про це він заявив під час зустрічі глав МЗС країн G20, передає Інтерфакс-Україна.



"Необхідно, щоб "група Двадцяти" виступила за продовження "зернової ініціативи" з метою зміцнення продовольчої безпеки для найбільш уразливих людей", – наголосив Блінкен.

У Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів – "Чорноморської зернової ініціативи" – строком дії 120 днів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси і "Південного".

Росія незадовго до продовження "зернової ініціативи", наприкінці жовтня, заявила про вихід із неї, внаслідок чого тимчасово рух судів було припинено. Однак потім він усе ж відновився – 19 листопада на чергові 120 днів, хоча Україна пропонувала безстрокове продовження.

Дія документа спливає 18 березня цього року.

Станом на кінець лютого 2023 року в рамках "зернової ініціативи" було вивезено до України близько 22,5 млн тонн зерна та іншої агропродукції.