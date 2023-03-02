БЕБ не знайшло доказів причетності магазинів парфумерії Brocard до фінансування РФ

У Бюро економічної безпеки заявили, що кримінальне провадження у справі про ухилення мережею парфумерних магазинів Brocard від сплати податків на 51 млн грн вже направлено до суду. Утім фінансування РФ з боку мережі не виявили.

Про це повідомив очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник, передає NV Бізнес.

"Вони ухилилися від сплати податків на суму 51 млн грн. Ми довели їхню провину, зараз кримінальне провадження вже направлено до суду", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

Водночас Мельник додав, що зазначені 51 млн грн вже в бюджеті, оскільки в компанії "відшкодували цю суму".

"Це робочі місця, це податки до бюджету. Перевірили – так, немає фінансування країни-терориста. Але активи досі перебувають під арештом, їх не можна відчужувати", – уточнив глава БЕБ.

Також він додав, що компанія почала платити кошти на підтримку ЗСУ та "вже заплатили 10 млн". За словами Мельника, компанія заявила, що перераховуватиме кошти на ЗСУ певними сумами поетапно. Водночас він зізнався, що куди саме компанія нібито перераховує кошти на ЗСУ йому невідомо.

Станом на початок 2022 року мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1,8 тис. працівників. За даними компанії, загальний товарообіг мережі у 2020 році становив 4,13 млрд грн.

З 2010 року "Брокард-Україна" належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компаній "Брокард-Україна" була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.

У вересні 2022 року суд наклав арешт на корпоративні права компаній мережі магазинів парфумерії Brocard через підозри ухилення про сплату податків.