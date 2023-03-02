"Ощадбанк" скоротив 5 тисяч співробітників за рік

Кількість співробітників державного "Ощадбанку" минулого року зменшилась на 5 тисяч осіб або на 20% (на початок 2022 року вона становила 24,54 тис. осіб, згідно із звітністю банку).

Про це голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов повідомив у інтерв'ю видання "Фокус".

"Загалом протягом минулого року кількість персоналу скоротилась на 5 тисяч. З різних причин, у тому числі через міграцію. Але є й інші причини, такі як централізація функцій та підвищування ефективність усіх процесів", – сказав Наумов.

Він додав, що значна кількість співробітників банку виїхали за кордон.

"Багато наших співробітників виїхало за кордон, але багато й повернулось. Особливо після постанови Кабміну про те, що працівники державних підприємств повинні бути в Україні, в іншому випадку ми можемо їх звільнити. Частина працівників врешті звільнилась за власним бажанням", – додав Наумов.

Він також зауважив, що внаслідок російської агресії пошкоджено 164 відділення банку, повністю обрахувати завдані війсною втрати оцінюються у мільярди гривень.

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Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" за 2022 рік отримав чистий прибуток у розмірі 690 млн грн, що у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році (1,1 млрд грн).

Крім того, "Ощадбанк" доформував резерви минулого року на 12,1 млрд грн через можливі втрати внаслідок погіршення якості кредитного портфеля.

Також минулоріч "Ощадбанк" вступив до Фонду гарантування вкладів фізосіб, сплативши 777 млн грн внесків, що відповідно зменшило обсяг річного прибутку порівняно з попереднім роком.