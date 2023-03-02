Прокуратура Швейцарії висунула звинувачення менеджерам "дочки" "Газпромбанку" через рахунки друга Путіна

Прокуратура Швейцарії передала до суду обвинувачення проти чотирьох співробітників місцевої "дочки" російського "Газпромбанку". Їх звинувачують у "злочинній недбалості" під час відкриття рахунку російському віолончелісту та другу президента РФ Владіміра Путіна Сергію Ролдугіну.

Про це пише Financial Times із посиланням на документ, наданий судом у Цюріху.

Менеджмент банку, зокрема й очільника Романа Абдуліна, підозрюють у тому, що при відкритті рахунку Ролдугіну було проведено лише "мінімальну" перевірку.

"Банкіри виявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки в Швейцарії на ім'я Сергія Ролдугіна, не ставлячи під сумнів походження коштів, що протікають через ці рахунки", — заявила прокуратура.

За її даними, менеджери банку підписали заяви про те, що віолончеліст не є "політично значущою особою", – інакше щодо нього мали б ініціювати ретельну перевірку.

Рахунки, відкриті на ім'я Ролдугіна у Швейцарії, свідчать, що він мав активи на суму щонайменше $50 млн і планував щорічно переводити в країну понад $10 млн.

Представник швейцарської "дочки" "Газпромбанку", що згортає свою діяльність через міжнародні санкції проти материнської організації, відкинув звинувачення проти співробітників організації, але відмовився коментувати судовий розгляд.

FT називає справу проти співробітників банку "одним із перших на Заході, безпосередньо пов'язаних з активами, які, ймовірно, належать російському президенту".

Сергій Ролдугін – віолончеліст, президент Санкт-Петербурзького будинку музики та один із засновників освітнього фонду "Талант та успіх". Він також друг юності Владіміра Путіна, про що він сам неодноразово казав. Сам Путін визнав дружбу з віолончелістом в інтерв'ю телеканалу NBC News у 2018 році, проте заперечував фінансові зв'язки з ним.

У 2016 році Ролдугін опинився в центрі скандалу з панамськими офшорами, зареєстрованими через фірму Mossack Fonseca. Витік документів виявив багатомільярдні угоди, що проходили через компанії, які формально належали віолончелісту.