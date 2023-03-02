Нацбанк оштрафував ще чотири фінансові компанії

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафу до чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, штрафи накладено на:

ТОВ "ФК Профіт";

ТОВ "ФК Факторинг Альфа";

ТОВ "Фінансовий гарант";

ТОВ "Сіроко Фінанс".

Зазначається, що відповідні рішення про застосування заходів впливу за результатами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг та набирають чинності з 3 березня.

Компанії повинні сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.