Нацбанк оштрафував ще чотири фінансові компанії
Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафу до чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев’ять місяців 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Так, штрафи накладено на:
- ТОВ "ФК Профіт";
- ТОВ "ФК Факторинг Альфа";
- ТОВ "Фінансовий гарант";
- ТОВ "Сіроко Фінанс".
Зазначається, що відповідні рішення про застосування заходів впливу за результатами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг та набирають чинності з 3 березня.
Компанії повинні сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
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