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Нацбанк оштрафував ще чотири фінансові компанії

нбу,нацбанк

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафу до чотирьох фінансових компаній за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІІІ квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, штрафи накладено на:

  • ТОВ "ФК Профіт";
  • ТОВ "ФК Факторинг Альфа";
  • ТОВ "Фінансовий гарант";
  • ТОВ "Сіроко Фінанс".

Зазначається, що відповідні рішення про застосування заходів впливу за результатами безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг та набирають чинності з 3 березня.

Компанії повинні сплатити штраф протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Автор: 

НБУ (9340) штраф (1118)


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