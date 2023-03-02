Експорт олійних культур минулого року зріс у 2 рази, – НААН

За даними Державної митної служби України, фізичний експорт основних олійних культур минулого року зріс приблизно вдвічі, а його вартість – на 54%, до $3,8 млрд.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Микола Пугачов, інформує пресслужба установи.

Зокрема, експорт ріпаку в натуральному виразі збільшився з 2,7 млн тонн у 2021 році до 3,1 млн тонн у 2022 році, соєвих бобів – з 1,1 млн тонн до 2 млн тонн.

Водночас експорт насіння соняшнику зріс із 0,08 млн тонн у 2021 році одразу до 2,8 млн тонн у 2022 році.

Основними покупцями українських олійних культур та олії у 2022 році, як і в попередні роки, є країни Азії та Європи. При цьому країни ЄС закупили понад 3/4 олійних культур з України у вартісному вираженні.

Читайте також: Можливість переробки соняшникового насіння в Україні зменшилася майже вдвічі, – Висоцький

Зокрема, Румунія у 2022 році імпортувала 18,6% українського експорту цього виду агропродукції. Друге місце із часткою у 13,7% зайняла Туреччина. Польща посіла третє місце (12,7%), на четвертому опинилася Болгарія (11,5%). Німеччина, частка якої зменшилась з 23,9% у 2021 році до 8,1% торік, посіла п’яте місце в цьому переліку.

Угорщина, яка теж потрапила до рейтингу основних імпортерів олійних культур з України, забезпечила собі частку у 7,1%. Сумарно ці шість країн принесли Україні майже 72 % експортних доходів від усіх закордонних поставок олійних.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 20,2 млн тонн, ячменю – 5,8 млн тонн, сої – 3,7 млн тонн, ріпаку – 3,2 млн тонн, 10,5 млн тонн соняшника та 26,4 млн тонн кукурудзи (збір урожаю цієї культури продовжувався зимою).