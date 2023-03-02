Україна увійшла до ТОП-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом "м’якої сили"

За минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index, посівши 37 місце зі 121 загалом та 19 місце за рівнем впливовості.

Міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке проводиться Brand Finance, охоплює 100 тис. респондентів. Для порівняння: 2021 року Україна займала 61 позицію, пише Інтерфакс-Україна.

Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників, зокрема, впливовість, впізнаваність та репутація країн.

Торік Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності Україна піднялася із 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, зростання показника стримують респонденти з Азії, які вважають, що репутація України дещо знизилася.

"Україна значно покращила свій рейтинг від Brand Finance Global Soft Power Index 2023: 37 місце зі 121 країни, топ-20 за глобальним впливом. Це заслуга мужнього українського народу, президента Володимира Зеленського, наших Збройних Сил та всіх, хто розповідав історію України", – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.