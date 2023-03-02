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Новини
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Польща вперше стала найбільшим покупцем української олії, обійшовши Індію

олія

За даними Державної митної служби України, експорт соняшникової олії у 2022 році зменшився на 16% – до 4,3 млн тонн, а доходи від продажу впали на 14% – до $5,5 млрд.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Микола Пугачов, інформує пресслужба установи.

При цьому відбулися суттєві зміни у рейтингу основних покупців олії.

Вперше топ-10 імпортерів української олії із часткою 13,3% очолила Польща, посунувши на друге місце Індію (13%), яка понад 10 років незмінно була найбільшим покупцем цього виду агропродукції.

Значна частка експорту соняшникової олії також припадає на Туреччину (11,2%), Румунію (7,2%), Нідерланди (6,6%), Китай (6%), Італію (5,4%), Болгарію (4,9%), Іспанію (4,4%) та Ірак (3,3%).

Сукупно на ці країни припадає понад 75% вартісних поставок української олії на зовнішні ринки.

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Крім соняшникової олії, у 2022 році також зафіксовано зменшення експорту соєвої олії з України – до 237 тис. тонн (-2%), а також ріпакової олії – до 66 тис. тонн (-60%).

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби України, фізичний експорт основних олійних культур минулого року зріс приблизно вдвічі, а його вартість – на 54%, до $3,8 млрд.

Автор: 

Індія (361) Польща (2455) експорт (3859) олійні (14) олія (74)


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Рекультивація соняшника--8 років. В Україні всю землю
вбивають, заради прибутків. В порядних країнах так землю не використовують. Соєва в конджири, а з ріпакової -- дизтопливо для армій країн NATO - як екологічно-чистий продукт.
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02.03.2023 18:07 Відповісти
ты будто только проснулся. семечку уже лет 20 как у нас массово выращивают. может и больше.
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03.03.2023 10:18 Відповісти
соєва олія як багато інших містить складові з яких організм виробляє омега три. В соняшниковій такого немає. Але більшість людей знають лише про капсули в аптеці.
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03.03.2023 12:26 Відповісти
в Польше укр.олия стоит дешевле чем в Украине
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02.03.2023 21:59 Відповісти
перепродають потім. я бачив в гуманітарці українську олію під польським брендом.
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03.03.2023 14:21 Відповісти

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