Рада виділить 30 мільярдів з держбюджету на виробництво безпілотників, – голова комітету
Кабінет міністрів до кінця березня подасть до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до державного бюджету для потреб оборони, який передбачатиме збільшення фінансування на закупівлю безпілотників.
Про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу", повідомляє пресслужба парламенту.
"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут мова йде про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", – розповіла Підласа.
Вона нагадала, що минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету, у більшості випадків – через військові потреби.
"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", – додала Підласа.
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Що ж це діється? А як же ж асфальт?
А производство оружия-любой независимый аудит тут-же обнаружит завышение цен на компоненты и на готовое изделие. Как с теми яйцами по 17 гривень
перше читання
поправки
розгляд в комітеті
друге читання
кінець квітня або травня
мабудь ще не придумали як вкрасти
бо як би придумали, через тиждень боло б проголосовано
По-перше треба зразу розраховувати що виробництво повинне бути повного циклу, тобто з виготовленням всіх компонентів, або як мінімум не бути залежними від китая та інших не дружніх країн. І це реально дуже важке та об'ємне завдання.
По-друге все масове виробництво повинне бути заточене на цивільний ринок, щоб не бути залежними від держзамовлення взагалі, інакше це буде завод ТРУП як і наше ВПК (Тобто це потрібно щоб завод працював постійно, а не гнив і розкрадався сторожами). Далі це виробництво повинне бути здатним до виготовлення преміум класу "іграшок", статусних дронів і іншого в стилі як є з Теслами, та за рахунок цього модернізуватись (Інакше це буде завод труп який не здатний до конкуренції, а тому робитиме він гавно-гавніще). І на кінець виключно за для статусу, понтів та іншого що може знадобитись для бренду (який потрібен щоб задовільнити попередній підпункт) - такий завод чи виробництво повинне брати держзамовлення як в України так і в інших країн, але вони мають складати невеличку частини від того що виготовляється на цивільний ринок. Якщо хтось думає що я описав фантастику то він дебіл і ідіот. Компанія Самсунг яка нам всім відома і товарами якої ми всі користуємось для своєї країни Корея виготовляє зброю різних видів в тому числі танки. Чи інший приклад всім відомого крутого бренду Rolls-Royce і він це не тільки машини це ще й вся лінійка оборонки та навіть ядерні реактори і їх комплектуючі.
І на кінець по-третє в ідеалі виробництво повинне бути як і у російських орланів та іранських шахедів, тобто хоч і з якісних но "гівна та палок" яких на ринку мільйони одиниць у вільному доступі, а тому можна масштабувати виробництво і не мати проблем з відсутністю компонентів чи черезмірних затрат часу на їх виготовлення (що є майже в усіх наших виробників дронів які через ці проблеми просирають всі терміни). Тобто як мінімум пару моделей повинні розроблятись саме по такому принципу де база це "гівно і палки".
Тобто не виробництво, а закупівлю.
Знову розпиз...дять бюджетні гроші...
Тоді все зрозуміло без зайвих питань.