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Новини
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Рада виділить 30 мільярдів з держбюджету на виробництво безпілотників, – голова комітету

порошенко,безпілотник

Кабінет міністрів до кінця березня подасть до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до державного бюджету для потреб оборони, який передбачатиме збільшення фінансування на закупівлю безпілотників.

Про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу", повідомляє пресслужба парламенту.

"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут мова йде про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", – розповіла Підласа.

Вона нагадала, що минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету, у більшості випадків – через військові потреби.

"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", – додала Підласа.

Автор: 

безпілотник (538) ВР (2889) держбюджет (1586) парламент (1959) Підласа Роксолана (24)


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Топ коментарі
+15
Хламідія з Касьяничем вже на низькому старті?
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02.03.2023 18:37
+11
Zeбіли тепер будуть красти на дронах. Схєматоз з яйцями по 17 грн не проканав.
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02.03.2023 20:26
+10
Нічосі - лише рік повномасштабної війни пройшов! Оце швідкість!

Що ж це діється? А як же ж асфальт?
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02.03.2023 19:11
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Хламідія з Касьяничем вже на низькому старті?
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02.03.2023 18:37 Відповісти
Нічосі - лише рік повномасштабної війни пройшов! Оце швідкість!

Що ж це діється? А як же ж асфальт?
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02.03.2023 19:11 Відповісти
А звідки бітум на асфальт йшов?так росія та білорусь,за свою каденцію слуги профінансували агресора на 500 млрд.грн .А зараз якихось 30млрд.на оборону ,як то кажуть- відчуйте різницю...
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02.03.2023 21:15 Відповісти
На битуме можно украсть в 20 раз больше. Поскольку ракеты или дроны-они поштучно документированны и можно бухгалтерию отследить. А битум-его можно налить в асфальт меньше на 20% и вот ты на ровном месте имеещь 20% от 500 миллиардов. Причем без всяких рисков-простой гражданин Украины не сможет проверить реальное количество битума в асфальте и даже реальное количество самого асфальта в тоннах которое положили за время великого крадивництва. И самое выгодное-это не строительство новых а ремонт старых дорог. Там 1 яма на кажые 20 метров а комисия запишет что было 3 ямы и ушло в 3 раза больше асфальта и работ и можно украсть две трети-70% денег выделенных на ремонт дорог. И опять-же хрен что докажешь
А производство оружия-любой независимый аудит тут-же обнаружит завышение цен на компоненты и на готовое изделие. Как с теми яйцами по 17 гривень
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03.03.2023 11:26 Відповісти
Начасі дронівництво.
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02.03.2023 20:17 Відповісти
Zeбіли тепер будуть красти на дронах. Схєматоз з яйцями по 17 грн не проканав.
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02.03.2023 20:26 Відповісти
хто вам вірить зрада
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02.03.2023 21:15 Відповісти
сміх) купити іграшки) то треба цілий законопроект) подання комітету) візу ермака) підпис зеленої шмари).-покидьки) песта вам)
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02.03.2023 21:22 Відповісти
в кінці березня подадуть до ВР
перше читання
поправки
розгляд в комітеті
друге читання
кінець квітня або травня
мабудь ще не придумали як вкрасти
бо як би придумали, через тиждень боло б проголосовано
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02.03.2023 22:50 Відповісти
а гроші закладуть вбюджет 2024
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02.03.2023 23:32 Відповісти
Ідея гарна. НО!

По-перше треба зразу розраховувати що виробництво повинне бути повного циклу, тобто з виготовленням всіх компонентів, або як мінімум не бути залежними від китая та інших не дружніх країн. І це реально дуже важке та об'ємне завдання.

По-друге все масове виробництво повинне бути заточене на цивільний ринок, щоб не бути залежними від держзамовлення взагалі, інакше це буде завод ТРУП як і наше ВПК (Тобто це потрібно щоб завод працював постійно, а не гнив і розкрадався сторожами). Далі це виробництво повинне бути здатним до виготовлення преміум класу "іграшок", статусних дронів і іншого в стилі як є з Теслами, та за рахунок цього модернізуватись (Інакше це буде завод труп який не здатний до конкуренції, а тому робитиме він гавно-гавніще). І на кінець виключно за для статусу, понтів та іншого що може знадобитись для бренду (який потрібен щоб задовільнити попередній підпункт) - такий завод чи виробництво повинне брати держзамовлення як в України так і в інших країн, але вони мають складати невеличку частини від того що виготовляється на цивільний ринок. Якщо хтось думає що я описав фантастику то він дебіл і ідіот. Компанія Самсунг яка нам всім відома і товарами якої ми всі користуємось для своєї країни Корея виготовляє зброю різних видів в тому числі танки. Чи інший приклад всім відомого крутого бренду Rolls-Royce і він це не тільки машини це ще й вся лінійка оборонки та навіть ядерні реактори і їх комплектуючі.

І на кінець по-третє в ідеалі виробництво повинне бути як і у російських орланів та іранських шахедів, тобто хоч і з якісних но "гівна та палок" яких на ринку мільйони одиниць у вільному доступі, а тому можна масштабувати виробництво і не мати проблем з відсутністю компонентів чи черезмірних затрат часу на їх виготовлення (що є майже в усіх наших виробників дронів які через ці проблеми просирають всі терміни). Тобто як мінімум пару моделей повинні розроблятись саме по такому принципу де база це "гівно і палки".
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03.03.2023 00:11 Відповісти
Будуть безпілотники теж по ціні в 2-3 рази вище ринкової, як яйця?
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03.03.2023 01:05 Відповісти
а есть сомнения?
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03.03.2023 10:29 Відповісти
"проект законопроект передбачає збільшення фінансування на ЗАКУПІВЛЮ безпілотників"...
Тобто не виробництво, а закупівлю.
Знову розпиз...дять бюджетні гроші...
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03.03.2023 07:37 Відповісти
Велике дронивныцтво.
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03.03.2023 07:41 Відповісти
Краще б в зелемарафон-це найвеличнішому ближче і зрозуміліше.
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03.03.2023 08:34 Відповісти
Ще треба доручити організацію виробництва Укроборонпрому, який пиляє мільярди в нікуди і розповідає казки про "велику помсту"!
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03.03.2023 09:40 Відповісти
ящо гроші виділять Притулі або Чмуту ми не проти, Тільки не тим гандонам що яйця по 8-17 грн купляють
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03.03.2023 09:57 Відповісти
бгггг)))) притуле)))) который то непонятные спутники арендует (хотя все разведданные нам американцы и так дают), то беспилотники с накруткой в 5-7 раз покупает))))
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03.03.2023 10:31 Відповісти
а че тогда твой клоун сбор не огласит? посмотрим сколько сможет насобирать пятая колона бес амереканцев))
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03.03.2023 10:47 Відповісти
Треба повністью писати про прийняте рішення: Рада виділить 30 мільярдів з держбюджету на виробництво безпілотників на заводах Арахамії.
Тоді все зрозуміло без зайвих питань.
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03.03.2023 10:02 Відповісти

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