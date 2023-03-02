Майже 20% киян втратили роботу за час війни, – дослідження

Із початку повномасштабної війни втратили роботу майже 20% киян. Зараз серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% – віддалено, 7% – за скороченим графіком, 7% – на новій роботі.

Згідно з даними дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", серед ВПО 21% працюють у звичайному режимі, 12% – віддалено, 4% – за скороченим графіком, 17% – на новій роботі. Не працюють зараз 45% переселенців, які живуть у Києві.

Серед киян, що втратили роботу, близько 40% збираються працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких більше 60%.

За час війни більше 60% опитаних киян зазначили про погіршення економічного становища своєї сім’ї. У 30% воно не змінилося, у 4% – покращилося.

Економічна ситуація серед ВПО дещо гірша: близько 80% зазначили про погіршення, у 14% – вона не змінилася, у 5% – покращилася.

Три чверті як киян, так і переселенців працювали до початку війни.

Аудиторія опитування: мешканці Києва та переселенці, які приїхали у місто, від 18 років і старші. Вибірка серед постійних мешканців репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів – жителі міста Києва, 800 респондентів – переселенці.

Терміни проведення: 16-27 лютого 2023 року.