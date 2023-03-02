Prozorro готує зміни для закупівель речового майна

У "Прозорро" розробляються зміни, які дозволять закуповувати речове майно через електронну систему, з дотриманням вимог до безпеки інформації, але одночасно забезпечать конкуренцію та доступ ринку до цих закупівель.

Про це йшлося під час наради в Мінекономіки щодо роботи підприємств легкої промисловості під час воєнного стану. Підприємці розповіли про особливості роботи під час війни і виробили з чиновниками подальші рекомендації щодо удосконалення умов роботи галузі.

Найбільшими проблемами для галузі підприємці назвали неможливість планувати роботу для держзамовлення, завищені митні платежі через індикативні ціни на митниці та різні умови для компаній, проблемні питання щодо постачання за державним замовленням та нерівні умови у порівнянні з іноземними виробниками.

Також підприємці скаржились на те, що податкова виставляє штрафні санкції за неповернення валютної виручки ЗЕД, експортерам готової продукції. Основною причиною таких порушень норм валютного нагляду в галузі легкої промисловості є неможливість завершити виконання договорів постачання, укладених до 24 лютого 2022 року з резидентами Росії та Білорусі через законодавчу заборону здійснювати таку діяльність.

Також сторони обговорили дію рамкових угод у закупівлях речового майна для силових відомств.