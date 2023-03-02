Мер Полтави Мамай отримав умовний термін за розтрату коштів на домогосподарок

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затвердила угоду з прокурором про визнання винуватості, укладену мером Полтави Олександром Мамаєм, та визнала його винуватим в організації розтрати майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що у підсумку завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), у підсумку Мамая визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

"Зважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік", – зазначається у повідомленні.

Водночас, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив Мамая від покарання з іспитовим строком 1 рік. Крім того, міський голова зобов’язався перерахувати у Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів" 2 мільйони гривень.

У цій справі Мамая звинувачували у тому, що у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста" він влаштував на роботу 2 осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення.

При цьому для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.

Разом з тим, інші обвинувачені у справі, а саме два виконавці та два пособники у розтраті коштів, також визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які теж затверджені судом. Відповідно до угоди їм призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

САП зауважує, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 79 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" набрання обвинувальним вироком законної сили є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Як повідомлялося, наприкінці грудня міському голові Полтави Олександру Мамаю також повідомили про підозру у поширенні відомостей про розміщення ЗСУ. За даними слідства, Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.