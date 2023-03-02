Вилов водних біоресурсів впав минулого року більш ніж удвічі, – Держрибагентство

Унаслідок військового вторгнення Росії загальний вилов водних біоресурсів зазнав значного негативного впливу та скоротився майже на 40 тис. тонн. Усього протягом 2022 року було добуто лише 33,8 тис. тонн водних біоресурсів, що становить 46% відповідно до показника 2021 року.

Як повідомляє Держрибагентство, часткова або повна заборона навігації на значних за площею рибогосподарських водних об’єктах України – вагомі формуючі фактори промислового рибальства в минулому році. При цьому промисел в Азовському та Чорному морях був фактично заблокований, за виключенням певних ділянок у межах Миколаївської та Херсонської областей.

У результаті цього промисловими рибалками у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України у 2022 році добуто всього 10,1 тис. тонн водних біоресурсів, що на 67% менше порівняно з 2021 роком:

у внутрішніх водоймах – 9,95 тис. тонн, або майже на 44% менше порівняно з минулим роком;

у Чорному морі – 0,076 тис. тонн (-99,1%);

в Азовському морі – 0,024 тис. тонн (-99,5%).

Водночас промисел за межами юрисдикції України у зоні дії Конвенції по збереженню морських живих ресурсів Антарктики був передчасно зупинений у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, що ускладнило процес заміни екіпажу судна, який здійснював вилов антарктичного криля.

Тож загальний обсяг добутих водних біоресурсів суднами під державним прапором за межами юрисдикції України склав 9659 тонн, що на 58,3% менше показника 2021 року.

У Держрибагентстві зазначили, що в більшості областей України, де відбувалися бойові дії, рибницькі господарства зазнали значних майнових збитків через пошкодження ставів, гідротехнічних та інших споруд (пристроїв), будівель, виробничого обладнання та іншого майна, а також загибелі риби. Замінування окремих територій унеможливило доступ до виробничих потужностей господарств та проведення технологічних операцій.