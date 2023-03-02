БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
535 0

Нацбанк зменшив продаж валюти за місяць до $2,4 мільярда

взятка,валюта,доллар,доллары

Національний банк України (НБУ) у лютому зменшив чистий продаж валюти на ринку до $2,43 млрд, порівняно із $3,08 млрд у січні та $3,16 млрд – у грудні минулого року.

За даними НБУ, регулятор купив у лютому на валютному ринку лише $28 мільйонів, а продав – $2,46 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, бсяг інтервенцій Нацбанку в січні трохи знизився в порівнянні з груднем – до $3,08 млрд з $3,16 млрд, що більше показників листопада і жовтня – відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу, міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, а в січні збільшилися ще на 5% – до $29,9 млрд.

Автор: 

валюта (2202) валютний резерв (197) Міжбанк (328) НБУ (9340) обмін валюти (724)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 