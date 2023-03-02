За рік війни в безпечні регіони вивезли 800 підприємств, – Мінекономіки

За рік війни за урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони країни було переміщено 800 підприємств, 623 з яких вже відновили роботу на новому місці.

"Для ще 239 здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. Понад 650 підприємств, які планували релокувати свої виробничі потужності, відмовились від переміщення у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані. Окрім того, нині деякі підприємства повертаються на попередні місця роботи у зв’язку з покращенням там безпекової ситуації, зокрема, в Харківську, Чернігівську та Сумську область. 44 підприємства вже повернулись", – розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі телемарафону.

За словами Бережної, найбільше підприємств релокувались до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%), Чернівецької (9,8%), Івано-Франківської (8,3%), Хмельницької (7,3%), Тернопільської (6,3%) областей.

Бережна зазначила, що програма релокації продовжує діяти, хоча кількість запитів значно зменшилась, порівняно з березнем-квітнем минулого року, коли кількість заявок сягнула тисячі.

Підприємство, яке прийняло рішення релокуватись з небезпечних регіонів, може отримати пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції: