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Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів

авто

Компанія Saudi Aramco підписала договір про наміри з Geely Holding Group і Renault Group, що передбачає участь саудівської компанії у виробництві двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), гібридних двигунів і трансмісій для автомобілів.

Угода передбачає також участь у розробці нових синтетичних видів палива й роботі над водневими технологіями наступного покоління, пише enkorr.

Як зазначається у заяві Saudi Aramco, вона стане міноритарним акціонером у новій компанії, створеній Geely й Renault. Частка, якою володітиме в ній саудівська компанія, не вказується. Однак на початку року агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела повідомляло про перемовини щодо участі Saudi Aramco у цій компанії, зазначаючи, що йдеться про частку до 20%.

У заяві саудівської компанії уточнюється, що Geely і Renault мають рівні частки в новій структурі, яка має мережу з 17 заводів з виробництва двигунів і трансмісій, а також 5 науково-дослідними центрами в різних регіонах світу. 

Компанії планують випускати понад 5 млн двигунів і трансмісій на рік і постачати їх більш ніж у 130 країн світу.

Автор: 

авто (4164) виробництво (1305) Саудівська Аравія (357) Renault (68) Geely (10)


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