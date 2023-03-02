Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів

Компанія Saudi Aramco підписала договір про наміри з Geely Holding Group і Renault Group, що передбачає участь саудівської компанії у виробництві двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), гібридних двигунів і трансмісій для автомобілів.

Угода передбачає також участь у розробці нових синтетичних видів палива й роботі над водневими технологіями наступного покоління, пише enkorr.

Як зазначається у заяві Saudi Aramco, вона стане міноритарним акціонером у новій компанії, створеній Geely й Renault. Частка, якою володітиме в ній саудівська компанія, не вказується. Однак на початку року агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела повідомляло про перемовини щодо участі Saudi Aramco у цій компанії, зазначаючи, що йдеться про частку до 20%.

У заяві саудівської компанії уточнюється, що Geely і Renault мають рівні частки в новій структурі, яка має мережу з 17 заводів з виробництва двигунів і трансмісій, а також 5 науково-дослідними центрами в різних регіонах світу.

Компанії планують випускати понад 5 млн двигунів і трансмісій на рік і постачати їх більш ніж у 130 країн світу.